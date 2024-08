Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın haberine göre, Türkiye'nin et piyasasında yaşanan dalgalanmalar, ekonomik buhranın etkisiyle derinleşmiş durumda. Kasaplarda et fiyatlarının sabit kalması ve piyasada oluşan ‘fiyat düştü’ algısı, birçok tüketici ve üretici için kafa karıştırıcı bir durum yaratıyor. Et ve Süt Kurumu’nun ithalat politikaları ve büyük marketlerin etkisiyle et fiyatlarının nasıl belirlendiği konusunda sorular ortaya çıkarken, yerli üreticilerin sıkıntıları da giderek artıyor. İzmir’deki kasap esnafı, yaşanan karmaşık durumdan ve yerli üreticilerin karşılaştığı zorluklardan yakınıyor.

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, piyasadaki satış düşüklüğüne dikkat çekerek, “Bu düşüklüğün temel sebebi ekonomik buhrandır. Piyasada şöyle bir algı oluştu; et fiyatları düştü ama kasaplarda et fiyatları aynı duruyor diye. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Et ve Süt Kurumu şu anda çok ciddi miktarlarda et ithalatı yapıyor. Bu gelen ithalatın büyük bir kısmını da 2-3 firma bünyesinde topluyor. Haliyle canlı hayvan fiyatları yurtdışında Türkiye’den çok daha ucuz olduğu için daha ekonomik düzeyde et sunumu yapabiliyor. Bu da piyasada ‘fiyat düştü’ algısı yaratıyor. İthalat ile yapılan fiyat düzenlemeleri üreticileri zorluyor ve bir dahaki dönemde bu üretimi yapmamasına neden oluyor. Bizim tüketicimiz de hiçbir zaman ithal ürüne yönelmez. Yerli ürün taraftarıdır. Biz tabii ki ithal hayvan karşıtı değiliz. Kaliteli ırk getirilip burada yerlileştirilebilir. Biz kasap esnafı olarak hiçbir zaman keseceğimiz hayvanı sabit bir fiyattan almayız. İzmir’de 1 kilo kıyma fiyatı 400 lira ile 700 lira arasında seyreder. Bu tamamen etin kalitesiyle alakalıdır. Türkiye’de ette kategorilendirme diye bir şey yok ancak kategorilendirmek gerekiyor” dedi.

Üretici kar etmiyor

Hayvancılığın bitme noktasında olduğunu da vurgulayan Şenkara, “Şu anda piyasadaki yerli üreticinin bize mal vermesinin sebebi zaten elinden çıkarmak istemesidir. Şu an kendi üreten hiç kimse kar etmiyor ve bir daha da bu üretimi yapmayacak. Hayvancılık bu şekilde bitme noktasına doğru ilerliyor. İzmir’de birkaç ilçede hayvancılık aktif olarak yapılıyor. Onun dışında üretim zorluğundan ötürü tercih edilmiyor” sözlerine yer verdi.