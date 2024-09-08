İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in Türkiye’nin üç büyük kentinden biri olmasının ötesinde, tarihinden aldığı güçle hem Türkiye’de hem de dünyada öncü ve örnek bir şehir olduğunu belirtti. Özgener, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun, Türk milletinin bağımsızlık sembolü haline geldiğini ifade ederek, kentin bu anlamlı tarihi mirasla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

"İzmir, bağımsızlık sembolü"

Özgener, İzmir’in tarihinin sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir rol oynadığını belirterek, şehrin her alanda örnek gösterilen bir kimliği olduğuna inandığını dile getirdi. Kentin ekonomik ve sosyal hayatındaki canlılığına da dikkat çeken Özgener, İzmir’in üretim gücüyle Türkiye’de fark yaratan bir şehir olduğunu ifade etti.