İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (İTOSAM) istihdam raporu, firmaların çalışan ihtiyacını, kalifiye personel bulma zorluklarını ve maaş değişimlerini ele alıyor. Raporda, özellikle mavi yakalı işçi bulmanın zorlaştığı ve bazı pozisyonlardaki maaşların diğer sektörlerden daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Çalışan bulma zorlukları ve kalifiye personel ihtiyacı

İTOSAM’ın "İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" raporu, firmalarda ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar, kalifiye (mavi yakalı) personel ve vasıflı usta bulmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Firmalar, bu nedenle işe alım kriterlerini gevşetmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Maaş değişimleri ve mavi yakalı çalışanların önemi

Raporda, "usta kaynakçı" gibi vasıflı işçilerin maaşlarının, 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu durum, kalifiye mavi yakalı işçilerin iş piyasasındaki önemini ve maaşlarının yükseldiğini gösteriyor. Hizmetler sektöründe de teknik personel bulmakta zorluk yaşandığı ve vasıflı elemanların kaçma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Eğitim sistemindeki yapısal sorunlar

Rapora göre, mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sorunların başında teknik eğitim sistemindeki yapısal problemler ve imaj-statü sorunları geliyor. Beyaz ve gri yakalı çalışanlar için ise yükseköğretim sistemindeki yapısal eksiklikler ve teknolojik açıklar öne çıkıyor.

İstanbul’daki istihdamın durumu

İstanbul'un, Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 20’sini barındırdığına dikkat çeken raporda, mavi yakalı mesleklerde "açık iş" oranının yüksek olduğu vurgulanıyor. Özellikle zanaatkarlar, operatörler ve montajcılar gibi orta vasıflı mesleklerde iş bulamama sorununun yaşandığı belirtiliyor.

İş beğenmeme olgusu ve çözüm önerileri

İTOSAM raporunda, iş beğenmeme olgusunun mavi yakalı mesleklerde yaşandığı ve mesleki eğitimdeki yapısal sorunlar, imaj-statü problemleri ve organizasyonel sorunların bu durumu tetiklediği belirtiliyor. Anket yapılan firmalar, mavi yakalı çalışanları elde tutmada da önemli sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar.