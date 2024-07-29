Tarihi mekanlar

1- Teos Antik Kenti

M.Ö. 2600-2500 yıllarına tarihlenen Teos, antik dönemlerin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Athena Tapınağı ve diğer kalıntılar tarih meraklıları için büyüleyici bir ziyaret noktasıdır.

Açık: Haftanın her günü 08.00-19.00 (Kış saati 08.30-17.30)

Giriş Ücreti: 6 TL (Müze kart geçerli)

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2- Sığacık Kalesi

1521-1522 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen kale, Osmanlı mimarisi örnekleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında düzenlenen kültürel etkinliklerle ziyaretçilere canlı bir atmosfer sunuyor.

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3- Ulu Cami

17. yüzyıldan kalma bu cami, sade ve zarif Osmanlı mimarisiyle öne çıkıyor. İç mekanındaki mihrap ve minber, dini törenler için kullanılıyor.

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Doğal güzellikler ve parklar

1- Lebedos Parkı

Lebedos Antik Kenti kalıntılarına ev sahipliği yapan bu park, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Deniz kenarında yürüyüş yapabilir veya piknik keyfi yaşayabilirsiniz. Muhteşem gün batımı manzarası da parkın cazibesini artırıyor.

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2- Teos Marina

Huzurlu bir gün geçirmek için ideal bir yer olan Teos Marina, yürüyüş yolları, kafe ve restoranlarıyla sakin bir atmosfer sunuyor. Deniz mahsullerini tatmak için marina içindeki restoranları ziyaret edebilirsiniz.

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Kültürel ve sanatsal mekanlar

1- Seferihisar Kültür Merkezi

2015 yılından beri kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan bu merkez, sergiler, tiyatro gösterimleri ve konferanslarla zengin bir kültürel deneyim sunuyor.

Açık: Hafta içi 08.00-17.00 (Sanatçının talebine göre hafta sonları da açık olabilir)

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2- Seferihisar Anı Evi

Göç ve tarih temalı bir anı müzesi olan bu yer, köylülerin ürünlerini sattığı bölümleriyle bölgenin gelenek ve göreneklerini tanıma fırsatı sunuyor.

Açık: Haftanın her günü 09.00-18.00

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Pazar ve alışveriş

1- Sığacık Pazarı

Renkli hediyelik eşyalar, kokulu mumlar, yöresel meze ve böreklerle dolu bu pazar, doğal ürünler ve yöresel lezzetler sunuyor. Ege mutfağının tatlarını keşfetmek için ideal bir yer.

Açık: Pazar günleri 09.00-22.00

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