TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, iki oyuncusu Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.



İki oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Kütahyaspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya’nın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilen Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya’ya kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ayrılıklar karşılıklı mutabakatla gerçekleşti

Her iki oyuncunun da sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiği vurgulanan açıklama, herhangi bir gerekçe ya da yeni kulüp bilgisi paylaşılmadan yapıldı.