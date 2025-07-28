Milas Belediyesi, ilçede kültür ve sanatın daha fazla hissedilmesi amacıyla Ağustos ayı boyunca sürecek olan Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerini başlatıyor. Yeşilçam’dan edebiyata, şiirden müziğe uzanan geniş etkinlik takvimi, Milas’ın farklı mahallelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Yeşilçam sinema günleri başlıyor

Etkinlikler, 1 Ağustos’ta Yeşilçam Ustalarına Saygı ve Anma programıyla başlayacak. Milas Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan sinema günlerinde, Türk sinemasının unutulmaz filmleri dev ekranda izleyiciyle buluşacak.

Gösterim programı şu şekilde:

1 Ağustos: Süt Kardeşler

5 Ağustos: Mavi Boncuk

8 Ağustos: Köroğlu

12 Ağustos: Bizim Aile

15 Ağustos: Ah Nerede

19 Ağustos: Çiçek Abbas

22 Ağustos: Selvi Boylum Al Yazmalım

Nazım Hikmet ve Melih Cevdet Anday anılacak

30 Ağustos’a kadar sürecek olan Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, film gösterimlerinin ardından şiir ve müzik dinletileri, söyleşiler ve edebiyat ustalarına ithaf edilen anma geceleriyle devam edecek.

25 Ağustos Pazartesi: Nazım Hikmet Ran, Bafa Pazar Yeri’nde “Nazım’ın Dilinden” etkinliğiyle anılacak.

29 Ağustos Cuma: Etkinliklerin finali, Nazım Hikmet için Selimiye’de düzenlenecek dinletiyle yapılacak.

Söyleşi ve edebiyat geceleri mahallelerde gerçekleşecek

Etkinliklerin bir diğer önemli ayağını söyleşiler oluşturacak. Boğaziçi, Güllük ve Ören mahallelerinde gerçekleşecek programlarda sanat dünyasından önemli isimler konuk olacak.

26 Ağustos: Altan Gördüm ve Haluk Çetin, Boğaziçi Mahallesi’nde söyleşiye katılacak.

27 Ağustos: Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın, Güllük’te sanatseverlerle buluşacak.

28 Ağustos: Ören Mahallesi’nde düzenlenecek anma gecesinde, Melih Cevdet Anday anılacak. Etkinliğe Haluk Çetin ve Pelin Batu katılacak.

Milas Belediyesi'nin bu kapsamlı programı ile Ağustos ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek. Sanatın farklı dallarını Milas halkıyla buluşturan bu etkinliklerle hem kültürel miras yaşatılacak hem de sanatseverler keyifli anlar yaşayacak.