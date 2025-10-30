Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurumuştu. Ilık akan bu su kaynağı, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyordu. Kaynağın kurumasıyla birlikte bölgedeki tarım arazileri ciddi şekilde etkilendi; bahçelerin sulanması tankerlerle sağlanmak zorunda kaldı, ancak bu yöntem yetersiz kaldı.

10 Ağustos 2025’te meydana gelen Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, mahallede esrarengiz bir değişimi de beraberinde getirdi. Depremin ardından uzun yıllar kuruyan pınar, eski çıkış noktasından yeniden su vermeye başladı.

Mahalle halkı büyük sevinç yaşadı

Emendere Mahallesi sakinleri, suyun yeniden akmaya başlamasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. 65 yaşındaki mahalle sakini İsmet Akgül, yıllarca kaynağın bahçelere hayat verdiğini anlattı:

"Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar su var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal değildi ama bahçelerimizi sulamamızda büyük fayda sağlıyordu. 20 yıl önce kurumuştu, artık yeniden akıyor. Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi."

Mahalleli İsmail Koç ise, suyun eski kaynağından aktığını ve akış miktarının eskisine göre daha fazla olduğunu belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Şu an eskiye göre daha gür akıyor." dedi.

Tarıma can suyu olacak

Kaynağın yeniden akmasıyla birlikte sebze ve meyve bahçelerine hayat geldi. Mahalledeki üreticiler, yıllardır tankerle sağlanan yetersiz sulama yerine doğal kaynaktan su almanın rahatlığını yaşıyor. Bu durum, bölgedeki tarımsal verimliliği de artıracak.

Su kaynağının tarihi ve önemi

Emendere Mahallesi’ndeki pınar, mahalle yaşlılarının çocukluk ve gençlik anılarında yer alan bir doğal kaynaktı. Ilık akan bu su, uzun yıllar boyunca hem ev ihtiyaçları hem de tarımsal sulama için kullanıldı. Yaklaşık 20 yıl önce kuruması, kırsal Pürsünler Mahallesi’ne kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik tarım alanını olumsuz etkiledi.

Mahalle halkı, suyun eskisinden daha fazla akmasıyla birlikte hem sebze ve meyve üretiminde hem de bahçelerin sulanmasında rahat bir döneme girdi. Depremin ardından ortaya çıkan bu doğal mucize, hem bölge halkını hem de tarım üreticilerini sevince boğdu.