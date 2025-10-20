CHP İzmir’in yeni il başkanı Çağatay Güç, 21 Ekim Salı günü Konak İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine başlayacak. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk bırakacak ve eski başkan Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret ederek devir teslim törenini gerçekleştirecek.
Çağatay Güç, Konak İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak resmi olarak CHP İzmir İl Başkanlığı görevine başlayacak. Mazbata töreni partililer ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek.
Mazbata alımının ardından Güç, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakarak görevine resmi bir başlangıç yapacak.
Kooperatif davası kapsamında ev hapsiyle tahliye edilen eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yeni başkan Çağatay Güç’ü ağırlayacak. Ziyaret sırasında devir teslim töreni gerçekleştirilecek ve yeni dönemin planları görüşülecek.