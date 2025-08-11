İYİ Parti’de 6. Olağan Kongre süreci 27 Ağustos itibarıyla start alıyor. Parti teşkilatlarında yaşanan hareketlilik sonrası, İzmir’de il kongresinin tek adaylı geçmesi öngörülüyor.

Mevcut İl Başkanı Ülkü Doğan’ın yeniden aday olmaya sıcak baktığı, genel merkezin de uygun görmesi halinde kongrede tek aday olarak yarışacağı ifade ediliyor. İzmir teşkilatında, Doğan’ın adaylığına yönelik parti içinde ciddi bir itirazın bulunmadığı belirtiliyor.

Parti içindeki muhalefetin zayıflaması ve bazı muhalif ekiplerin partiden uzaklaşması, muhalefetin etkinliğinin azalmasına yol açtı. Bu kapsamda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan eski başkan Sinan Bezircilioğlu’nun da yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Genel olarak İYİ Parti, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından yeniden yapılanma ve toparlanma sürecine girmiş durumda. 27 Ağustos’ta başlayacak kongre takvimi kapsamında ilk olarak ilçe başkanlıkları seçilecek, ardından il kongreleri tamamlanacak. Eylül ayında ise kongrelerin detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

Öte yandan, 22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı konuşmayla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” süreci olarak adlandırılan politikaların ardından, İYİ Parti muhalefetteki konumunu güçlendirmek adına özellikle Bursa mitingi sonrası toparlanma sinyalleri vermeye başladı. İzmir’de gerçekleşecek kongrenin tek adaylı ve sakin geçmesi bekleniyor.