İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hızla bölgeye ulaşarak arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, bugün de olası bir acil durum için bölgede nöbet tutmaya devam ediyor.

İzmir’den Sındırgı’ya arama kurtarma desteği

Deprem sonucunda bir yurttaşın hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı ve 16 binanın yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölgeye 11 personel, bir arama kurtarma aracı ve bir AKS aracı yönlendirdi. Ekipler, Balıkesir İtfaiyesi’ne destek verirken aynı zamanda bölgede herhangi bir yangın, kaza ya da kurtarma ihtimali için hazır bekliyor.

Gece olay yerine ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile görüşerek ilçedeki durum hakkında bilgi aldı. Müdür Dereköy, “Gece olay yerine ulaştık. Diğer ekiplerimiz İzmir merkezde olası bir acil durum için hazır bekliyor. Sındırgı’da olası bir sorun yaşanması halinde görev başındayız” dedi.

Gönüllü olarak görev aldı

Depremin ardından Balıkesir’e gönüllü olarak giden İzmir İtfaiyesi Balçova Grubu Çavuşu Sercan Sak, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Doğduğum, büyüdüğüm topraklarda böyle bir olayın yaşanması beni derinden sarstı. Burada çalışmayı gönüllü olarak istedim. Herkese geçmiş olsun.”

İzmir ekipleri hem destek hem nöbette

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası hızlı müdahale kapasitesi ve koordinasyonuyla bir kez daha afet bölgelerinde aktif rol oynadı. İtfaiye ekipleri, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasına kadar Sındırgı’da destek ve güvenlik amacıyla görev yapmayı sürdürecek.