İYİ Parti Sakarya teşkilatında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Partinin Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, düzenlediği basın toplantısında partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısına Uçak’ın yanı sıra çok sayıda parti üyesi ve ilçe başkanları da katıldı.

Uçak, konuşmasında partinin temel vizyonundan sapmasının, görev yapmalarını zorlaştırdığını ve bu nedenle sorumluluklarını bırakma kararı aldığını belirtti. “Partimizin ilk kurulduğu günden bu yana savunduğu değerler ve ilkeler artık yeterince korunmamaktadır. Bu nedenle, görevimizi bırakma zorunluluğunu hissettik” ifadelerini kullandı.

Toplu istifa: 6 ilçe başkanı da görevini bıraktı

Ahmet Uçak ile birlikte Sakarya’daki 6 ilçe başkanı da görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden ilçe başkanları şunlar:

Akyazı İlçe Başkanı: Bekir Uzun

Geyve İlçe Başkanı: Remzi Sönmez

Hendek İlçe Başkanı: Fatih Bayındır

Sapanca İlçe Başkanı: Ali Ceylan

Söğütlü İlçe Başkanı: Necati Acar

Taraklı İlçe Başkanı: Yakup Kara

Parti içinden edinilen bilgilere göre, bu istifaların ardından Sakarya teşkilatında yeniden yapılandırma sürecine gidilmesi bekleniyor. İl ve ilçe yönetimlerinde yapılacak atamalarla partinin yerel organizasyonunun devamlılığı sağlanacak.

Siyasi gözlemciler, istifaların İYİ Parti içindeki merkez ve yerel yönetim dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle seçim dönemine kısa bir süre kala yaşanan toplu istifalar, partinin Sakarya’daki saha çalışmalarını ve teşkilatın motivasyonunu da etkileyebilir.

İYİ Parti Genel Merkezi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde Genel Merkez’in atama ve görev değişiklikleriyle ilgili duyuruları takip edilecek.