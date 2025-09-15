Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından başlatılan incelemeyle gündeme geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Eylül Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziyi hedef alan şikayetleri incelediklerini ve gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurmuştu. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aileyi hedef alan her yayın, çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin geleceğine ve toplum huzuruna doğrudan etki eder.”

Bu açıklamanın ardından dizinin yapımcısı Gold Film, kamuoyuna resmi bir açıklama yaparak sorulara yanıt verdi. Yapımcı şirket, dizinin üç sezondur yayınlandığını ve hiçbir şekilde aile kurumuna ya da Türk toplumunun kadim değerlerine saldırı, küçümseme veya aşağılama amacı taşımadığını vurguladı.

Yapımcı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

TV dizilerinin genellikle sıradışı hikaye ve yaşantıları senaryolaştırdığı, bu nedenle bazı olayların abartılı olabileceği belirtildi. Yeşilçam’ın usta oyuncusu hastaneye kaldırıldı İçeriği Görüntüle

Ancak diziyi hazırlarken aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine her zaman hassasiyet gösterildiği ifade edildi.

Gold Film, aile kurumuna ve Türk toplumunun örf, adet ve değerlerine derin bir saygı duyduklarını, gelecekte de bu hassasiyetle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kamuoyundan gelen olumsuz eleştirileri gidermek için gerekli niyet ve iradenin gösterileceği taahhüt edildi.

Gold Film’in tam açıklamasından öne çıkan bölümler:

“Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve aşağılamanın söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. Dizilerdeki hikayeler abartılı olabilir, ancak aile ve toplum değerleri her zaman önceliğimizdir. Bundan sonra da bu hassasiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Dizinin yayınlandığı Show TV, 11 Eylül’de Can Holding operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 121 şirketten biri olarak dikkat çekiyor. Bu süreç, dizinin yayınlandığı platform açısından da tartışmaların odağı haline gelmişti.

Uzmanlar, televizyon dizilerinin toplumsal etkisinin büyük olduğunu, özellikle aile kurumuna yönelik içeriklerde hassasiyetin önemini vurguluyor. RTÜK’ün inceleme süreci, hem yapımcıları hem de yayıncıları toplumsal değerler konusunda daha dikkatli davranmaya yönlendiren önemli bir denetim mekanizması olarak görülüyor.