Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış sürecini hızlandırıyor. Fon, eylül ayında moda, mobilya, enerji ve medya sektörlerini kapsayan çok sayıda büyük ihaleye imza atacak. Satış listesinde ünlü markaları barındıran şirketlerin yanı sıra lüks araçlar, taşınmazlar ve özel yapım bir tekne de bulunuyor.

Aydınlı Giyim Grubu için ihale 23 Eylül’de

TMSF’nin açıklamasına göre Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi dünyaca bilinen markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Giyim Grubu 23 Eylül’de ihaleye çıkacak. Satışa ilişkin tüm detaylar TMSF’nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

Eylül takvimi dolu

Fon’un satış programına göre, Özçay İplik Tekstil 3 Eylül’de, Kuzey Grubu’na ait lüks araçlar 4 Eylül’de, Hes Kablo ise 9 Eylül’de ihalede olacak. 17 Eylül’de Flash Haber TV ve bir canlı yayın aracı satışa çıkarken, 24 Eylül’de RHG Enertürk, 30 Eylül’de ise İstikbal Mobilya için ihale düzenlenecek.

Araç, tekne ve taşınmazlar da satış listesinde

Şirketlerin yanı sıra TMSF mülkiyetinde bulunan taşınmazların 12 Eylül’de, Karpuz Danışmanlık’a ait özel yapım teknenin 3 Eylül’de satışa sunulacağı bildirildi. Ayrıca 5 Eylül’de Keö Prodüksiyon’a ait lüks araç ve Erta İnşaatçılık’a ait İstanbul’daki taşınmazların ihalesi yapılacak.

Gelirler kamuya ve işçilere gidecek

Fon, satış duyurularını Resmi Gazete ve yüksek tirajlı gazetelerde yayımlarken, muhammen bedellerin Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporları doğrultusunda belirlendiğini vurguladı. İhalelerden sağlanacak gelirler öncelikli olarak kamu borçları ve işçi alacaklarının ödenmesinde kullanılacak.