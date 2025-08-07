Turnuvaya İzmir ilimizin Gaziemir, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar, Buca ilçelerimizin Master takımları ile Aydın ilimizden de takımlar katılım sağlamıştır. 20 takımlı turnuvamızda Karşıyaka Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi'nin katkılarıyla 40 hakemimiz görev almıştır.

İzmir Futbol Hakemleri Birliği Başkanı Ferid KARAHAN “ KırkınGücü Master turnuvası ‘’ adı altında Ege Bölgesinde Master liglerinin yaz sezonunda verdikleri arada Master takımlarımızın, futbolcularının spora devam etmesi ve yeni sezona hazırlanmak istemeleri yönünde çabaları karşısında yapmış olduğumuz bu organizasyon ile son derece keyifli maçlar oynandı ve oynanmaya devam ediyor .Başarılı geçen organizasyonun akabinde takımlarında isteği üzere KIRKINGÜCÜ Master turnuvamızın ikincisi başladı ve tüm hız ve heyecanlı maçlar ile devam etmektedir.

Sizin vesileniz ile Takımlarımızın çok değerli başkanlarına, kaptanlarına, oyuncularına turnuvamıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim.

İzmir Futbol Hakemleri Birliği olarak bu tür organizasyonlarda takımların yaz sezonlarında keyifli vakit geçirmeleri öncelikli hedefimiz oldu. Futbolcuların spora ara vermeden devam ettikleri bu organizasyonun takımlarımıza oyuncularımıza fayda sağladığını düşünmekteyiz.