İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep ziyareti sırasında İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının Lübnan’daki son gelişmeler ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İsrail’in Ortadoğu’daki rolünü eleştirerek, “İsrail bölgemizde bir terör devletidir. Bu sadece Lübnan'da değil, Gazze ve Filistin'de de işlenen zulüm ve katliamlarla sabittir,” dedi.

"İsrail’in Zulmüne Karşı Tavrımız Net"

İsrail’in bölgede sürekli insan haklarını ihlal ettiğini belirten Dervişoğlu, “Bu devlete karşı tavrım net ve değişmez. İsrail’in bu coğrafyada gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlar ne partim ne de şahsım için kabul edilebilir. İsrail’in işlediği her türlü insanlık dışı eylemi lanetliyorum,” ifadelerini kullandı.

"Milli Hedeflerimize Odaklanmalıyız"

Türkiye’nin dış politikada milli hedeflerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Biz büyük bir milletiz ve bu coğrafyada bin yılı aşkın bir süredir varlık gösteriyoruz. İsrail gibi dış güçlerin hayali hedeflerine değil, kendi milli hedeflerimize odaklanmalıyız,” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücünü ve tarihi sorumluluklarını hatırlatarak, halkı spekülatif haberlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. "Resmî açıklamalar yapılana kadar, sosyal medyada yayılan spekülatif bilgilere itibar etmeyelim," diyerek halkı sağduyulu olmaya davet etti.