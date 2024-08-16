İzmir’in birçok bölgesini etkisi altına alan ve şehrin ciğerlerini yakan orman yangınları, büyük bir felakete yol açtı. Bu felaketin ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, beraberindeki heyet ile birlikte Bayraklı, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Doğan, yangın alanlarında yaptığı incelemeler sırasında yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşların şikayetlerini dinledi.

"Desteğin yetersiz kaldığı da ortada"

Yangın bölgelerinde yaşanan tahribatı gözlemleyen Doğan, İzmir’in tarihinin en kara günlerinden birini yaşadığını belirtti. Yangınların geniş ormanlık alanları, ekili arazileri ve evleri yok ettiğini, ormanlarda yaşayan hayvanların telef olduğunu dile getiren Doğan, “Üzüntümüzün tarifi yok. Umuyorum ki yangınlar bir an önce söndürülür. İlk izlenimlerimize ve vatandaşların aktardıklarına göre, yangına geç müdahale edildiği için bu derece geniş bir alanda etkili olmuş. Üstelik yangın helikopterleri ve uçaklarının sayısının yetersiz kaldığı da ortada” diye konuştu.

"Hukuki süreci bizzat takip edeceğim"

Yangınla mücadele eden ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Ülkü Doğan, "Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum bir İzmirli olarak. Ancak bu yangının çıkışında, yangına geç müdahale edilmesinde ve sonrasında ihmali olanların peşini de bırakmayacağız. Tüm hukuki süreci bizzat takip edeceğim" dedi.

Başkan Ünsal ile görüştü

Yangından etkilenen Karşıyaka Hayvan Barınağı'nın tahliyesini de yakından takip eden Doğan, bölgedeki muhtarlarla ve Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Yangından etkilenen alanların gelecekteki tasarrufları hakkında da dikkatli olacaklarını belirten Doğan, “Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın güzel İzmirimize” diyerek sözlerini tamamladı.