İzmir'de son günlerde kontrol altına alınamayan orman yangınları, Bornova’da bazı evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Alevlerin şehre yaklaşmasıyla birlikte tedbirler artırılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yangın bölgesine gitme kararı aldı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özdağ, Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral ile birlikte İzmir'e doğru yola çıktı.

Yangın bölgesine ulaşır ulaşmaz durumu yakından inceleyeceklerini belirten Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, “İzmir’de yangın devam ediyor. Bornova’da bazı evler tahliye edilmeye başlanmış. Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu başkanımız Bartu Soral ile birlikte İzmir’e doğru yoldayız. Zafer Partisi İzmir il başkanımız ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte yangın bölgesine geçeceğiz. Gözlem ve tespitlerimi sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yangın devam ediyor. Bornova’da bazı evler tahliye edilmeye başlanmış. Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu başkanımız Bartu Soral ile birlikte

İzmir’e doğru yoldayız. Zafer Partisi İzmir il başkanımız ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte yangın bölgesine geçeceğiz. Gözlem ve… pic.twitter.com/i5zNO0VGmz — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 16, 2024