İYİ Parti Manisa İl Başkanı Av. Ali Zafer İksir, emeklilikte kademeli sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çalışanların uzun süredir beklediği düzenlemelerle ilgili düşüncelerini açıkladı. Çalışanların sigorta giriş tarihleri nedeniyle emeklilik süreçlerinin 17-20 yıl geciktiğine dikkat çeken İksir, “Mağduriyetleri giderecek kademeli ve adil bir emeklilik düzenlemesi mutlaka getirilmelidir” dedi.

"Kademeli emeklilik, mağduriyetleri gidermeli"

Başkan İksir, kademeli emeklilik sisteminin önemine değinerek, “Bu sistem, yıllardır beklenen ve birçok mağduriyeti gidermesi gereken bir çözüm önerisidir. Ancak hükümet, halkın taleplerine kulak asmadan bu önemli konuda adım atmamıştır. Kademeli emekliliğin gerekliliğini görmemek mümkün değil. Bu düzenlemenin bu kadar zamandır gündeme alınmaması, halkı mağdur etmenin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"Bu yasa neden daha önce çıkmadı?"

Kademeli emeklilik yasasının birçok sorunu çözeceğini belirten İksir, “Milyonlarca insan yıllardır prim ödemekte ve adil bir emeklilik sistemi beklemektedir. Ancak hükümetin bu konuda yıllarca harekete geçmemesi düşündürücüdür. Halkın taleplerini görmezden gelen bu yönetim anlayışı, aslında yönetimin bir özeti gibidir. Kademeli emeklilik yasası çoktan çıkarılmalıydı. Hükümet, önceliklerini halktan yana değil, kendi çıkarları doğrultusunda belirlemiştir” dedi.

"Ekonomik başarısızlıkların sonucu"

Kademeli emekliliğin gecikmesinin temel nedeninin hükümetin ekonomi yönetimi olduğunu söyleyen İksir, “Eğer kaynaklar doğru bir şekilde yönetilmiş olsaydı, bu yasayı çok daha önce çıkarmış olurduk. Ancak ekonomik başarısızlıklar, devletin kasasının boşalmasına ve önemli düzenlemelerin sürekli ertelenmesine yol açtı” diye ekledi.

"Halkın taleplerini dikkate alın"

İksir, sözlerini hükümete çağrıda bulunarak sonlandırdı: “Biz, kademeli emekliliği destekliyoruz çünkü bu düzenleme, hak ettiği emeklilik hakkını alamayan vatandaşlarımız için gereklidir. Hükümetin bu yasayı çıkarmak için bu kadar beklemesi ve sürecin kötü yönetilmesi kabul edilemez. Ekonomiyi kötü yönetmenin bedelini ödemeye mahkum edilen emekçilerimize daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Hükümete çağrımız: Artık halkın taleplerine kulak verin ve adil bir emeklilik düzenlemesini derhal yürürlüğe koyun! Halkın parasını doğru yönetin, geleceğini çalmayın!”