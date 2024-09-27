Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde hafriyat yüklü bir kamyon, seyir halindeyken çıkan yangın sonucunda tamamen yandı. Yangın, kamyondan yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

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Yangın kontrol altına alındı

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kamyonu alevler içinde bıraktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: İHA