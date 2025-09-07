CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül’deki butlan davası öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul kayyumuna randevu vermediğini ve kayyum uygulamasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ile görüşme

Özel, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve partinin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu söyledi. “Eskiler, yeniler hep birlikte partimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Kayyum ve olağanüstü kurultay

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük gerekçesiyle İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı. Özel, kayyum kararının 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayı engelleyemeyeceğini vurguladı. “Genel başkanın bile olağanüstü kurultayı durdurma yetkisi yok. Bu karar delegelerin talebidir” dedi.

Butlan davası ve yeni parti iddiaları

15 Eylül’deki mahkeme kararının süreci etkilemeyeceğini belirten Özel, yeni bir parti kurulacağı iddialarını reddetti. “Biz CHP içinde hem hukuk hem siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Partiyi kimseye bırakmayız” dedi.

Delegeler ve adaylık

Özel, 21 Eylül’deki kurultayın herkese açık olduğunu ve isteyenin aday olabileceğini söyledi. Kendi oy kullanmayacağını belirten Özel, “Aday olmak isteyen varsa buyursun, olağanüstü kurultayda yarışsın” çağrısında bulundu.