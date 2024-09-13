İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çocuklara yönelik istismarın Türkiye ve dünyada endişe verici boyutta olduğunu belirterek, “Çocukları korumak için maruz kaldıkları tehdit ve tehlike hiç oluşmadan tedbir alınmalı. Bizim devletten beklentimiz, çocuk doğduğu anda o çocuğun hangi ortama gözünü açtığının fark edilmesi. Bu bir yükümlülüktür” dedi.

İYİ Partili Selcan Taşçı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Taşçı, Tekirdağ'da iki yaşındaki bebeğin istismar sonucu entübe edilmesinin yanı sıra aynı kentte üç farklı olayın daha yaşandığını belirterek, kentte uyuşturucu kullanımı ve silahlanmanın arttığını söyledi.

Taşçı, çocukların korunması için devletten beklentileri olduğunu kaydederek, "Çocuk doğduğu anda, o çocuğun hangi ortama gözünü açtığının fark edilmesi devlet için bir yükümlülüktür. Vatandaşlarının canını, yaşama hakkını garanti altına almış her bir devlet için çocuğun hangi ortama doğduğu, Sıla olayında olduğu gibi madde bağımlısı bir annenin kucağına mı emanet ediliyor; çünkü eğer öyle yapılıyorsa zaten bu çocuğun, sağlıklı bir şekilde büyümesi, tehlikeden azade bir şekilde büyümesi beklenemez. Dolayısıyla aslında, ellerimizle çocuklarımızı bu tehditlerin, tehlikelerin kucağına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğum anındaki bu farkındalığı oluşturmayan bir yönetim anlayışının, sonrasında 'Çocuklarımıza neden böyle şeyler oluyor' diye ağlayıp, sızlamasını son derece samimiyetsiz buluyorum" diyen Taşçı, şunları ekledi:

"Doğduğu anda bir çocuk, o aileye emanet edilebilir mi, edilemez mi, devlet bunun testini gerçek verilere dayalı olarak mutlaka yapmalıdır. Çocuklarımızı ancak böyle koruyabiliriz."