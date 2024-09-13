Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sosyal medyadaki paylaşımında istifa ettiğini duyurdu.

Paylaşımında yazılanlar şu şekilde:

"DUYURU

Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübümüze zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyununun bilgisine sunarım.

Saygılarımla."