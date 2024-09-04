İYİ Parti, parti içi demokratik katılımı artırmak amacıyla yenilikçi bir adım attı. Üyelerin görüşlerini ve eğilimlerini karar mekanizmalarına dahil edecek olan 'Sen-Seç' adlı uygulama, yapay zekâ desteğiyle geliştirildi ve 2022 yılı sonunda başlanan çalışmalar sonucunda nihai haline ulaştı.

Üyelere özel soru setleriyle gündem belirleme

Sadece parti üyelerine açık olan bu uygulama, ülke gündemindeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanan soru setlerini bildirim olarak iletecek. Bu setler, üyelerin görüşlerini almak için profesyonel bir ekip tarafından özenle hazırlanacak. TBMM çalışmaları için ise çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla önemli başlıkların belirlenmesi sağlanacak.

Demografik verilerle yapay zeka analizi

Uygulama, üyelerin kararlarındaki demografik kırılımları belirleyerek geniş bir veri havuzu oluşturacak. Toplanan bu veriler, İYİ Parti’nin yapay zekâ destekli altyapısı tarafından analiz edilerek kümelendirilecek. Bu sayede parti yönetimi, gelecekteki benzer veya farklı konularda üyelerin tutumlarına dair öngörüler elde edecek.

Üye profilleri ve "İYİ Sıralama"

Her üyenin uygulamayı indirdiği andan itibaren oluşturulacak profili, parti politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunan üyelerin katılım derecesini gösteren “İYİ Sıralama” sekmesiyle zenginleştirilecek. Bu sayede üyeler, katılım düzeylerini izleyebilecek ve merkez tarafından belirlenen mekanizmalarla katılımlarını artırma fırsatı yakalayacaklar.