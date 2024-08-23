İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında büyük bir başarı yakalayarak eğitimdeki mükemmeliyetini bir kez daha kanıtladı. İYTE'nin tüm programlarındaki taban puanları ve başarı sıralamaları önemli ölçüde yükseldi, bu da Enstitü'nün eğitim alanındaki güçlü konumunu gözler önüne serdi.

İYTE'nin elde ettiği başarılar

Lisans Programları Doluluk Oranı: İYTE, lisans eğitimi veren 18 bölümünün tamamında kontenjanlarını yüzde 100 oranında doldurdu.

Birincilikler ve İlk Beş Başarıları: Fotonik ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, Fizik, Fotonik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri devlet üniversiteleri sıralamasında ilk beşe girmeyi başardı.

Genel Sıralamada Yükselme: İYTE'nin tüm bölümleri, devlet üniversiteleri sıralamasında ilk on içinde yer aldı.

Ulusal ve uluslararası başarılar

İYTE'nin bu yılki başarıları, yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada da güçlü bir eğitim kurumu olduğunu vurguluyor. 2024 THE Awards Asia'da "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi" ödülünü kazanan İYTE, TÜMA Memnuniyet Araştırması'nda tüm kategorilerde A+ notu aldı ve Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği'nde son iki yıldır Altın Ödül elde ederek dikkat çekici başarılar sergiledi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'ın açıklamaları

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, YKS sonuçlarına dair şu açıklamalarda bulundu: "2024 YKS sonuçlarında elde ettiğimiz başarılar, Enstitümüzün eğitimdeki kalite ve mükemmelliyeti ile kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Akademik ve idari kadrolarımız ile öğrencilerimizin ortak emeğiyle ulaştığımız bu sonuçlar bizleri sadece gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha büyük hedeflere ulaşma konusunda ilham da veriyor. Başarılarımızın devamını görmek için heyecanlıyız ve hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda bize destek olan tüm mensup ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

İYTE'nin eğitimdeki bu büyük başarısı, sadece akademik performansı değil, aynı zamanda uluslararası alandaki güçlü duruşunu da ortaya koyuyor.