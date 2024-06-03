Ekranlarda gördüğümüz bu aşk hikayeleri, bazen gerçek hayatın ötesinde duygular yaşatmış, bazen de seyircilerin özdeşleştiği kahramanlar olarak hafızalara kazınmıştır.

İşte tarihe adını altın harflerle yazdırmış bazı Türk dizi çiftleri:

1. Behlül & Bihter - Aşk-ı Memnu: Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan "Aşk-ı Memnu", Behlül ve Bihter’in yasak aşkını anlatır. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in muhteşem performanslarıyla hayat bulan bu çift, Türk televizyon tarihinde efsanevi bir yere sahiptir.

2. Ezel & Eyşan - Ezel: Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Ezel" dizisindeki Eyşan ve Ezel çifti yıllardır aşklarıyla gündemde.

3.Yaman & Mira - Medcezir: Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın unutulmaz performanslarıyla büyük beğeni toplayan "Medcezir" dizisindeki Yaman ve Mira çifti, izleyicilerin kalplerine dokunmayı başardı.

4.Poyraz & Ayşegül - Poyraz Karayel: İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı ve büyük ilgi gören Poyraz Kareyel dizisinde Ayşegül ve Poyraz çifti büyük beğeni topladı.

5.Ferhat & Sultan - Cennet Mahallesi: Alişan ve Çağla Şikel'in başrollerini paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi Ferhat ve Sultan'ın bir türlü kavuşamaması ve büyük aşkını anlatıyordu. Çift izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

6.Aslı & Efe - Kavak Yelleri: Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan'ın Aslı, Dağhan Külegeç'in canlandırdığı Efe karakterlerinin sahneleri izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

7.Elif & Polat - Kurtlar Vadisi: Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz ve Özgü Namal'ın canlandırdığı Elif ve Polat karakterlerinin aşkı büyük beğeni topladı.

8.Tahir & Nefes - Sen Anlat Karadeniz: Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başarılı performanslarıyla izleyicilerin sevgisini kazanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki Tahir ve Nefes çifti, izleyicilere tutkulu bir aşk hikayesi sundu.

9.Maraz Ali & İdil- Adanalı: Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar'ın başrollerini paylaştığı Adanalı dizisinde Maraz Ali ve İdil çifti büyük bir ilgiyle takip edildi.

10.Ela & Levent- Doktorlar: Doktorlar dizisinin başrollerini paylaşan Yasemin Özilhan ve Kutsi'nin canlandırdığı Ela ve Levent karakterlerinin duygu dolu aşkı izleyicilere sunuldu.

Bu çiftler, sadece dizilerdeki performanslarıyla değil, aynı zamanda izleyicilerin kalplerinde bıraktıkları derin izlerle de hatırlanmaya devam ediliyor. Onların aşkları, Türk dizi tarihine altın harflerle kazınmış durumda. İzleyicilere hem duygusal anlar yaşatan hem de düşündüren bu çiftler, dizi dünyasında unutulmaz bir miras bıraktılar.