İzmir’de sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren İzArt Mum Workshopu başlıyor. 3 Eylül Çarşamba günü saat 19:00’da Buckin Coffee & Roastery Alsancak şubesinde düzenlenecek etkinlikte, katılımcılar alanında uzman eğitmenler eşliğinde kendi mumlarını tasarlayacak. Workshop süresi maksimum 1 saat 30 dakika olup, bilet fiyatı 450 TL olarak belirlendi.

Etkinliğe katılmak için tecrübe gerekmiyor

Etkinliğe katılmak için önceden tecrübeye gerek yok. Katılımcılar, kendi yaratıcılıklarını kullanarak ve çocuk ruhlarını yanlarına alarak workshopta yer alabilecek. Bilet fiyatına tüm malzemeler dahil olup, etkinlik sonunda oluşturulan mumlar katılımcılar tarafından evlerine götürülebilecek. Workshop boyunca katılımcılar adım adım yönlendirilecek ve kendilerini sanatla arındırma fırsatı bulacak.

Katılım Kuralları

Etkinlik 7 yaş ve üzeri katılımcılar için uygundur.

Maksimum 15 dakika geç kalınabilir; 15 dakika sonrası giriş sağlanmayacaktır.

Katılımcılar eserlerini tamamlamaları veya erken ayrılmak istemeleri durumunda kendi inisiyatifleriyle alandan çıkabilir.

İndirimli biletler sınırlı sayıda mevcuttur.

E-Bilet, mail ve SMS ile iletilecek; çıktı alınmasına gerek yoktur.

Organizasyon şirketi ve mekan, uygun görmediği katılımcıları bilet bedelini iade etmek koşuluyla etkinlik alanına almama hakkına sahiptir.

Etkinlik sırasında teknik aksaklıklar veya öngörülemeyen durumlar nedeniyle programda değişiklik yapılabilir.