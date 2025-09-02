Menderes Belediyesi, bünyesindeki toplam 4 taşınmazı ihale yöntemiyle satışa çıkarma kararı aldı. Taşınmazlar, Seferihisar Orhanlı Mahallesi ve Menderes Akçaköy Mahallesi’nde yer alıyor ve toplam muhammen bedeli 93 milyon 231 bin 790 TL olarak belirlendi.

Satışa çıkarılan taşınmazlar

Menderes Belediyesi’nin satışa sunduğu taşınmazlardan biri Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde, üçü ise Menderes İlçesi Akçaköy Mahallesi’nde bulunuyor. Taşınmazlar zeytinlik ve tarla niteliğine sahip.

İhale detayları

İhale Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. 17 Eylül Çarşamba günü Menderes Belediyesi Encümen Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplam değer

Satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli 93 milyon 231 bin 790 TL olarak açıklandı. Belediye yetkilileri, ihalenin şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.