İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattında yer alan Turan İstasyonu’nda aylardır süren su kesintisi çalışanları isyan ettirdi.

İddiaya göre, istasyonda yaklaşık 4 aydır su bulunmuyor. Sorunun bir türlü çözülememesi, özellikle özel güvenlik görevlilerini zor durumda bırakıyor.

Sorun 4 aydır devam ediyor

İstasyonda görev yapan personel, su kesintisinin 4 aydır sürdüğünü ve hiçbir çözüm üretilmediğini ifade etti.

Güvenlik görevlileri, “İnsani ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. En yakın istasyona gitmek zorunda kalıyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bu durum, hem çalışma koşullarını zorlaştırıyor hem de istasyonda güvenlik zafiyeti oluşturuyor.

Arıza uzun sürecek iddiası

İddiaya göre, İZBAN’ın arıza ekibi, su hattındaki sorunun uzun süre daha giderilemeyeceğini bildirdi.

Yetkililer, problemin İZBAN altyapısından değil, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden kaynaklandığını öne sürdü.

Ancak arızanın aylarca çözülememesi, kamu hizmeti verilen bir istasyonda ciddi altyapı sorularını da gündeme getirdi.

Personelden tepki: “Vicdanınıza bırakıyoruz”

Turan İstasyonu’nda çalışan özel güvenlik personeli, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“İstasyonda bir problem olsa, sorunu yine özel güvenlikten bilecek olan İZBAN yönetiminin bu tutumunu ve aylardır süren su krizini çözmemelerini sizin vicdanınıza bırakıyoruz.”

Personel, hem çalışma koşullarının insan onuruna yakışmadığını hem de kurumsal ihmali eleştirdi.

Güvenlik zafiyeti riski

Güvenlik görevlilerinin, temel ihtiyaçları için istasyonu terk etmek zorunda kalmaları, anlık olaylarda müdahale gecikmesine neden olabiliyor.

Bu durum, hem yolcu güvenliği hem de istasyon güvenliği açısından risk oluşturuyor.