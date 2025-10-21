İzmir Büyükşehir Belediyesi, kimlik bilgisi ve sosyal güvence aranmadan HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz testlerini ücretsiz olarak yapıyor. Testle birlikte danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Konak Kemeraltı’nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz testlerini ücretsiz olarak yapıyor. Gizlilik esasına göre çalışan merkezde, danışanların kimlik bilgileri alınmıyor ve sosyal güvence şartı aranmıyor. Parmak ucundan alınan bir damla kan ile yapılan testin sonucu yaklaşık 20 dakika içinde bildiriliyor.

Test sonucu pozitif şüphesi taşıyan danışanlar, hastanelere yönlendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, testin yanında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında danışmanlık hizmetini de kapsıyor. Uzman sağlık personeli, danışanların sorularını yanıtlayarak erken teşhis ve tedavi sürecine destek oluyor.

Derya Baştürk, danışanların kimlik bilgisi vermeden test yaptırabileceğini ve randevu alabileceğini belirtiyor. Testler, tıpkı hastanelerde olduğu gibi ilk tanı testi şeklinde yapılıyor ve pozitif şüphesi olanlar seçtikleri hastanelerde doğrulama ve tedavi sürecine yönlendiriliyor.

Merkez, anonimlik esasına göre çalıştığı için test sonuçları herhangi bir sağlık sistemine kaydedilmiyor. Test negatif çıkanlara korunma yöntemleri anlatılıyor; pozitif şüphesi olanlar ise hastanelerde doğrulama ve tedavi sürecine yönlendiriliyor. Göçmen danışanlar, ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönlendiriliyor.