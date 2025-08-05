Kruvaziyer turizmde İzmir, hedeflerin gerisinde kaldı

İzmir, kruvaziyer turizminde son yıllarda beklenen başarıyı yakalayamadı. 2024 yılında İzmir Limanı’na yanaşan 67 gemiyle sadece 172 bin turistin geldiği açıklandı. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, kentin kruvaziyer turizmdeki geri kalmışlığını değerlendirdi. Tanıtım eksikliği, fahiş fiyatlar ve altyapı yetersizliklerinin İzmir’i turistler için cazip olmaktan uzaklaştırdığını vurguladı.



İzmir, kruvaziyer fuarlarında tanıtılmıyor

Korhan Bilgin, İzmir’in uluslararası kruvaziyer fuarlarında tanıtılmadığını belirtti. MSC gemisinde yapılan ankette, turistlerin çoğunun İzmir’e tekrar gelmek istemediği sonucu çıktığını söyleyen Bilgin, bunun nedeninin eksik tanıtım ve olumsuz deneyimler olduğunu ifade etti. “Kruvaziyer fuarlarına katılmadan, kente yeni gemiler çekmek mümkün değil” dedi.



Kuşadası örneği başarıyı gösteriyor

Kuşadası’nın kruvaziyer turizmde büyük başarı sağladığını söyleyen Bilgin, bunun ardında Global Ports Holding’in etkili yönetiminin bulunduğunu belirtti. “Kuşadası, dünya çapındaki liman zinciri sayesinde daha çok gemi ağırlıyor. İzmir’de ise liman işletmesi karmaşık ve parçalı” diye konuştu.



Koordinasyon eksikliği başarısızlığa neden oluyor

Bilgin, İzmir’de kamu kurumları ve özel sektör arasında yeterli koordinasyonun sağlanamadığını belirtti. Vali, belediye başkanı, ticaret odası ve turizm aktörlerinin ortak hareket etmediğini ifade etti. “Vali önderliğinde bir turizm komisyonu kurulmalı, fuarlara katılım sağlanmalı ve tanıtım çalışmaları artırılmalı” dedi.



Taksici 15 euro istiyor, turist İzmir’e bir daha gelmek istemiyor

Korhan Bilgin, İzmir’deki bazı taksicilerin Alsancak Limanı’ndan Konak’a kadar 15 euro (yaklaşık 700 TL) istediğini, bunun da turistlerin tepkisine neden olduğunu açıkladı. “Turist aptal değil, diğer şehirlerle kıyas yapıyor. Bu kadar kısa mesafe nasıl 15 euro olur diye soruyor” şeklinde konuştu. Ayrıca esnafın İngilizce bilmemesi, hijyen sorunları, sokakların pisliği ve körfezin kokusu gibi nedenlerle turistlerin memnun ayrılmadığını belirtti.



Efes’e giriş 40 euro, turist fiyatlardan şikayetçi

Efes Antik Kenti’ne giriş ücretinin 40 euro olduğunu belirten Bilgin, bu rakamın Avrupa’daki benzer destinasyonlardan daha yüksek olduğunu söyledi. “Saint Petersburg üç günde geziliyor, Efes 1.5 saatlik bir ziyaret için 40 euro. Bu fiyatlar turisti kaçırıyor” dedi.



Devletin turizme yaklaşımı da eleştirildi

Bilgin, kruvaziyer turizmin gelişmemesinin yalnızca yerel değil, merkezi düzeyde de bir sorun olduğunu dile getirdi. “Turizm İl Müdürlüğü’ne turizm deneyimi olmayan kişiler atanıyor. Tanıtım yapılmıyor, profesyoneller sürece dahil edilmiyor. Devletin de artık turist istemediğini düşünmeye başladık” diyerek eleştirilerini sıraladı.



İzmir’in 5 milyon turist hedefi gerçekçi bulunmadı

Korhan Bilgin, mevcut altyapı ve yönetim anlayışıyla İzmir’in 5 milyon turist hedefinin gerçekçi olmadığını ifade etti. Yatak kapasitesinin yetersizliğine dikkat çeken Bilgin, “Oteller yetersiz, tanıtım sıfır, turisti karşılayan ortam kötü. Bu koşullarda turist neden gelsin?” diye sordu.