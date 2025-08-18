İzmir’de İZBAN, memur sendikalarının ülke genelinde düzenlediği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen seferlerin yeniden başladığını duyurdu.

İZBAN’dan yapılan açıklamada, UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım-Sen’in aldığı karar doğrultusunda seferlerin durduğu hatırlatılarak, saat 10.30 itibarıyla seferlerin tekrar işletmeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz yeniden işletmeye başlamıştır. Seferlerimiz aralıklı olarak normal düzenine ulaşacaktır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde eylem nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan İzmirliler, seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte yolculuklarına normale dönmenin rahatlığını yaşadı. Seferlerin gün boyu planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.