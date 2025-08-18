Atlı sistemin sorunlarını dile getirdi

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Adayı Kader Atlı, İzmir Minibüs Kart projesine yönelik tepkilerini paylaştı. Atlı, sistemin modern teknolojiyle tanıtılmasına rağmen esnafa fayda sağlamadığını vurguladı. “Bizim tepkimiz teknolojiye değil, esnafımıza katkı sağlamayacak sistemin içeriğine yöneliktir. Bu sistem esnafa zarar getirecek” dedi.

Mevcut yönetimi eleştirdi

Atlı, mevcut yönetimi başarısızlıkla suçladı. “İzmir Minibüs Kart, bin 192 minibüsün çalıştığı bir sistemde, esnafın onayı alınmadan hazırlandı. Mevcut yönetim projeyi sosyal medyada duyurarak birlik içinde kargaşa yarattı. Belirsiz maliyetler ve uzun vadeli riskler içeriyor” ifadelerini kullandı.

Esnafın mağduriyetini açıkladı

Sistemin esnafa kazanç sağlamadığını belirten Atlı, “İzmir Minibüs Kart sistemi, iddia edildiği gibi ayakta yolcu alma hakkı tanımıyor. Minibüsçü esnafı bugün mutsuz ve huzursuz. Çalışacak şoför bulamıyorlar” dedi.

Sahadaki destekten memnun kaldı

Atlı, durak ziyaretlerinde gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu aktardı. “Meslektaşlarımızın içten desteği bana güç kazandırıyor. Bu yolculukta yanımda olduklarını görmek büyük gurur. Şimdiden gönüllerin başkanı oldum” diye konuştu.