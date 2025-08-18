Türkiye genelinde kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de kent içi ulaşımı da etkiledi. Eyleme Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının katılmasıyla birlikte İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) tren seferleri tamamen durdu.

İZBAN’dan yapılan açıklamada, TCDD personelinin de greve destek verdiği, özellikle tren trafiğini yöneten dispeçerlerin görev başında olmaması nedeniyle seferlerin güvenli şekilde yapılamadığı belirtildi. Bu nedenle gün boyunca hiçbir trenin çalışmayacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri gerektiğini vurgularken, normal seferlerin yarından itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.