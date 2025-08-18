İZSU içme suyu yatırımlarına hız verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni yatırımlara imza attı. Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde toplam 27 derin sondaj kuyusu açıldı. 2026 yılına kadar planlanan 66 yeni kuyu ile bu sayı 93’e çıkarılacak. Böylece Küçük Menderes Havzası’nda su güvenliği artırılacak.

62 milyon liralık yatırımla 27 kuyu açıldı

İZSU, 62 milyon liralık yatırım ile Ödemiş’in Küre, İlkkurşun, Bülbüller, Mescitli, Şirinköy, Ocaklı ve Bıçakçı mahallelerinde; Kiraz’ın Yağlar, Karaman, Doğancılar, Altınoluk, Haliller, Sarıkaya, Hisar, Yeşildere, Veliler, Olgunlar, Mavidere, Çayağzı, Tumbullar ve Çanakçı mahallelerinde; Beydağ’ın Yukarı Aktepe mahallesinde olmak üzere toplam 27 sondaj kuyusu açtı. Ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılacak 66 kuyu için proje ve etüt çalışmalarına başlandı.

Yaz aylarında artan ihtiyaca çözüm üretiliyor

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için yeni sondajlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yapıcı, “2000’li yıllarda 30-40 metre derinlikte açılan kuyulardan saniyede 30 litre su çıkarken, günümüzde 400 metre derinlikteki kuyulardan yalnızca 2-3 litre su elde edilebiliyor. Bu oranlar daha da düşüyor ve gelecekte en büyük problem içme suyuyla ilgili olacak” dedi.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı

Koray Yapıcı, 2025 yılı içinde hedeflenen 27 kuyudan 8’inin tamamlandığını, diğerlerinin planlama ve uygulama aşamasında olduğunu söyledi. Yapıcı, 2026 yılı için 66 kuyu daha açmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yatırımlar kırsal bölgelerde su güvenliğini güçlendirecek. Ancak vatandaşlarımız unutmamalıdır ki hiçbir kaynak sonsuz değildir. Geleceğimiz için suyu tasarruflu kullanmak zorundayız” diye konuştu.