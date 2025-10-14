İZBAN treninde bir yolcunun unutduğu çanta, özel güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. İçinde yaklaşık 40 bin TL ve kişisel eşyalar bulunan çanta, sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Özel Güvenlik Görevlileri Dikkatiyle Bulundu

İZBAN’ın 30363 numaralı tren seti, 23.06’da Cumaovası’na ulaştığında tüm yolcular indi. Orta vagonda yerde unutulan çanta, özel güvenlik görevlileri tarafından fark edildi ve durum amirlere bildirildi. Çanta, açılmadan istasyona getirildi ve trafik ile özel güvenlik ekipleri tarafından kamera önünde kontrol edildi.

Çantadaki para ve diğer değerli eşyalar tutanakla kayda alındı. İZBAN yetkilileri, çantanın sahibine güvenli şekilde ulaşması için polis ekiplerine teslim edildi.

Daha önce de Güney Koreli bir öğrenci, dizüstü bilgisayar ve özel eşyalarının bulunduğu çantasını İZBAN’da unutmuştu. Özel güvenlik sayesinde fark edilen çanta, konsolosluk aracılığıyla Güney Kore’ye gönderilmişti. Yolcu Soo-hwan, çantasına kavuşmasının ardından İZBAN’a teşekkür eden bir video paylaşmıştı.

İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar, Buluntu Eşya Bölümü’nün “yüzde yüz teslim” hedefiyle çalıştığını belirtti. Yeşilnacar, “Her gün yaklaşık 250 bin yolcunun seyahat ettiği sistemimizde çok sayıda eşya unutuluyor. Kimlik varsa eşyalar sahibine hızlıca ulaşıyor. Para ve değerli eşyalar ise tutanakla emniyet birimlerine teslim ediliyor” dedi.