Bugün bazı medya organlarında yer alan “İZBAN’da bilet fiyatları 30 TL’ye çıkarıldı” yönündeki haberler ile ilgili olarak İZBAN'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada tam bilet ücretinin halen 25 TL olduğunu duyurdu. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan açıklamada, güncel tarifenin şu şekilde olduğu belirtildi:

Tam: 25,00 TL

Öğretmen: 17,72 TL

60 Yaş: 20,00 TL

Öğrenci: 10,00 TL

İZBAN yönetimi, medyada çıkan “tam bilet 30 TL oldu” haberlerinin asılsız olduğunu vurgulayarak, “Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerini kullandı.