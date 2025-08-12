Ülkemizin karbon ayak izi en düşük raylı toplu taşıma sistemi olmayı hedefleyen İZBAN, yaptığı teknik iyileştirmeler, personel eğitimleri ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla çevreye büyük katkı sağlamaya devam ediyor. 30 Ağustos 2010 tarihinde hizmete başlayan İZBAN, geçen sürede gerçekleştirdiği çevreci hamlelerle raylı ulaşımda örnek bir model olmayı sürdürüyor.

Raylı sistemler hava kirliliğini azaltıyor

Dünya genelinde elektrikli raylı sistemler, en çevreci toplu taşıma araçları arasında ilk sırada yer alıyor. Raylı sistemlerin hava kirliliğine katkısı yalnızca yüzde 5 düzeyindeyken bu oran karayolu ulaşımında yüzde 85’lere kadar çıkıyor. Elektrikli bir tren, 1 kilogramlık karbon salımını 42 kilometrelik bir yolculukta gerçekleştirirken, aynı miktarda karbon salımı otobüsle 12 km, otomobil ve uçakla ise yalnızca 7 kilometrede gerçekleşiyor. Bir yolcu, 5 kWh enerjiyle elektrikli trenle 5 km gidebilirken, bu mesafe otomobilde 1.7 km, uçakta ise 1.1 km oluyor.

İZBAN hava kirliliğini en aza indirgiyor

Elektrikli raylı sistemler zemin ve su kaynaklarında sıfır bozulmaya neden olurken, hava kirliliği açısından ise sadece 0.11’lik bir orana sahip. İZBAN da bu kapsamda yürüttüğü sürekli iyileştirme çalışmalarıyla karbon ayak izini minimuma indirmek için çeşitli adımlar attı. Trenlerin karbon salımları azaltıldı, kaynakların etkin kullanımı adına TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerleri düşürüldü.

Karbon ayak izi 3 bin 589 ton azaldı

İZBAN’ın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda karbon ayak izi 47 bin 668 tondan 44 bin 79 tona kadar indirildi. Böylece toplamda 3 bin 589 tonluk bir azalma sağlandı. Sektörde en düşük karbon ayak izine sahip raylı toplu taşıma sistemi olmayı hedefleyen İZBAN, bu kapsamda aks rulmanlarını değiştirmek yerine yenilemeyi tercih etti. 1 milyon 200 bin kilometre kullanım ömrüne sahip rulmanların yenilenmesiyle 64 tonluk karbon salımının da önüne geçildi.

TEP değeri 8.839’a kadar düşürüldü

Enerji verimliliği alanında da önemli adımlar atan İZBAN, TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerini 9.564’ten 8.839’a indirdi. Bu iyileştirmeler sayesinde hem enerji tasarrufu sağlandı hem de çevresel etkiler azaltıldı. Makinistlere yönelik olarak düzenlenen ekonomik sürüş eğitimleriyle de enerji kullanımının daha verimli hale getirilmesi sağlandı.

Sürdürülebilir ulaşım hedefi devam ediyor

İZBAN, çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla doğaya duyarlı raylı sistem altyapısını geliştirmeye ve Türkiye’nin en çevreci toplu taşıma sistemlerinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.