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İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Mustafa Özuslu, aday adaylık dosyasını CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz'a teslim etti. İlçe binası önünde toplanan Bergamalılara seslenen Özuslu, Bergama'nın bugünü ve geleceğini daha güzel hale getirmeye çalışmak için aday adayı olduğunu kaydetti.



Bergama’nın Ertuğrul Mahallesi’nde 1958 yılında dünyaya geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Özuslu, Rahmetli annem ve babamın mezarları annemin köyü Dağıstan'dadır. Onların hakkını ne yapsam ödeyemem; mekanları cennet olsun. 1968 yılının haziran ayında, Zübeyde Hanım İlkokulu'nda 3. Sınıfı yeni bitirmişken, bir kamyonun arkasına konan 3-5 eşya ile ailece İzmir'e doğru yola çıktık. O gün çocuk aklımla babamın bunu neden yaptığını anlamak çok zordu. O çocuk için ayrıldığı yer sadece Bergama değil, işte bu anılar, bu duygulardı. Çok çok sonra idrak etmeye başladım. Marangoz Nevzat, o kararı daha iyi işi, daha çok aşı olsun diye almış. Ailesi, çocukları daha iyi bir hayat yaşasın, daha iyi okullarda okusun, daha donanımlı, daha bilgili, hayırlı vatan evlatları olsun diye almış. Bugünden bu kürsüden baktığımda, babam o gün için en doğru olanı yapmış, binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi.

"ANAM BENİ BERGAMA İLE MÜHÜRLEMİŞ"

Özuslu konuşmasının devamında ise "O gün bir kamyonun arkasında 3-5 eşya ile İzmir'e giden çocuk, Bugün baba ocağına, memleketine, evine, Bergama'ya tertemiz yaşanmış bir hayat, çok kıymetli bir eş, Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş, yurt dışında master yapmış, vatana millete hayırlı, mutlu bir aile kurmuş bir kız evlat; dünyanın en büyük ilaç firmalarından birinde 20 yıllık bir iş hayatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İzmir'in Meclisi’nde Başkan Vekilliği görevleri ile taçlandırmış, temiz, adaletli, halktan vatandaştan yana bir siyasi kariyere sahip olmuş. Bergama’ya büyük bir belediyecilik tecrübesi bilgili, birikimli biri olarak hizmet sevdası, heyecanı ve şevkiyle döndüm. Bergamalılar bilir; analarımız doğan bebeklerin göbek bağını evlerinin bahçelerinin toprağına gömer. Benim rahmetli anam da öyle yapmış ve göbek bağımı Bergama'ya gömmüş. Beni Bergama ile mühürlemiş. Benim payıma düşen bundan gayrı Bergama'nın refahı ve mutluluğu için çalışmaktır. Durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaktır" şeklinde konuştu.

ÖZUSLU'DAN BERGAMA'YA SÖZ

Bergama’yı hep birlikte yeniden inşa etmek hedefiyle yola çıktığını belirten Özuslu, "Yaşanacak şehir Bergama'yı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz! Bergama'yı, o eşsiz büyük elmasımızın üzerindeki tüm toprağı alıp, O mücevheri, yeniden bölgesinin lideri yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey, Bergama'mızın kıymetini bilmek, heybetini bilmek. Bergama'nın büyük tarihi, bize yol gösterecek ve ışık tutacaktır. Biz, Bergama'yı seveceğiz. Bugün buradan Bergama'nın meydanından Bergama Belediye Başkanlığı aday adaylığımı açıklıyorum. Bergama'nın bugünü ve geleceğini daha güzel hale getirmeye çalışmak için aday adayıyım! Buradan hepinize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.