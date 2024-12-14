Türkiye ve Almanya arasında gençlik köprüsü kurmayı hedefleyen okullar arası değişim programının ilk ayağı İzmir’de gerçekleşti. Türk ve Alman gençleri, demokrasi ve çok kültürlülük temalarıyla bir araya geldi.

8.500 yıllık tarih denizden anlatıldı

Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Körfez turunda, katılımcılar İzmir’in tarihini denizden izleme şansı buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nden Mert Kaya, kentin Neolitik dönemden günümüze kadar olan çok kültürlü yapısını hikâyelerle anlattı. Bu deneyim, gençlere hem tarihi bir perspektif kazandırdı hem de İzmir’in liman kenti kimliğini gözler önüne serdi.

Yeni dostluklar, ortak bir gelecek

Etkinlik, 16-23 Kasım 2024 tarihleri arasında İzmir Gelişim Koleji ve Berlin Refik Veseli Okulu’ndan öğrenciler ve öğretmenleri bir araya getirdi. Program, yalnızca kültürel ve tarihi keşifler sunmakla kalmadı, aynı zamanda gençler arasında kalıcı dostlukların temelini attı.

Kültürship yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ ile iş birliğini büyüterek daha geniş katılımlı projeler planladıklarını belirtti. Projenin ikinci ayağı Haziran 2025’te Berlin’de düzenlenecek. Bu aşamada, gençler demokrasi, katılım ve kültürel değişim temalarını derinleştirecek.