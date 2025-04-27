İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 2024-2025 sezonuna dair stratejilerini belirlemek amacıyla yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve önemli isimler katıldı.

İzmir Şehir Tiyatroları'nın gelecek sezonu için hedefler belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunun sanatsal vizyonunu şekillendirmek amacıyla yıllık Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan ve diğer önemli isimler katıldı.

Seyirciyle bağlar güçlendirilecek

Toplantıda, İzmir Şehir Tiyatroları’nın 2024-2025 sezonunda nasıl bir performans sergileyeceği masaya yatırıldı. Seyirciyle bağların güçlendirilmesi, repertuvar çeşitliliği, izleyici geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve sanatsal üretimin artırılması gibi önemli başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık, “Şehir Tiyatroları olarak hedefimiz, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sanatsal çizgimizi güçlendirerek seyircilerimizle daha güçlü bağlar kurmaktır.” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle sanatın gücü artacak

Danışma Kurulu üyeleri, İzBBŞT yönetimiyle birlikte, tiyatro sanatını İzmir’in her köşesine taşımayı ve sanatın dönüştürücü gücüne olan inançla üretkenliği artırmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde yeni projeler ve oyunlarla seyirciyle buluşmayı sürdürecek olan İzmir Şehir Tiyatroları, şehirdeki kültür-sanat yaşamına önemli katkılar sunmaya devam edecek.