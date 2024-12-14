Sosyal medyada gündeme gelen engelli bir vatandaşın vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, vatandaşın daha önce konukevinde misafir edildiği ve gerekli sosyal hizmetlere yönlendirildiği belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 Kasım 2023 tarihinde alınan ihbar doğrultusunda engelli bir vatandaşı bulunduğu noktadan alarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi'ne yerleştirdi. Yapılan incelemeler sonrası vatandaşın engelli olması sebebiyle daha uygun bir hizmet alması gerektiği tespit edildi.

Vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile koordinasyon sağlanarak, 2022/06 numaralı genelge çerçevesinde 27 Kasım 2023 tarihinde TOREN Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirildi. Ancak alkol bağımlılığı nedeniyle kendi isteğiyle buradan ayrıldığı belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan haber

Yetkililer, vatandaşın daha sonra herhangi bir ihbara konu olmadığını ve sosyal medyada yer alan haber dışında yeni bir bilgi alınmadığını belirtti. Ekiplerin 14 Aralık 2024 tarihinde belirtilen adrese gittiği, ancak vatandaşın vefat ettiği bilgisini aldığı açıklandı.

Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi'nin şu anda evsiz durumdaki 72 vatandaşa hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı. Yetkililer, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman ilgili kurumlarla iletişime geçerek destek alabileceğini hatırlattı.