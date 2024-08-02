İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni Genel Sanat Yönetmeni pozisyonu için ilan yayımladı. İzBBŞT Yönetmeliği şartlarını sağlayan adayların başvurabileceği belirtilen ilanda, son başvuru tarihi 15 Ağustos 2024 olarak açıklandı.

Başvuru şartları ve koşullar

Pozisyon için aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu olmamak.

Pozisyon için aranan özel şartlar:

Genel Sanat Yönetmeni, üniversite ve konservatuvarların tiyatro bölümlerinden en az 4 yıllık lisans mezunu olmalı,

Tiyatroculuğu profesyonel olarak sürdüren ve yurt içi veya yurt dışında kendini kanıtlamış olmalı,

Ödenekli tiyatrolar konusunda deneyim sahibi olmalı.

Adaylardan, 3 sezonluk somut projelendirme, repertuvar perspektifleri ve ihtiyaç duyulan konuk sanatçı ve teknik eleman sayısını belirten dosya hazırlamaları isteniyor.

Başvuru süreci ve değerlendirme

Gelen başvurular, Başkanlık Makamı tarafından belirlenen Danışma Kurulu üyelerince değerlendirilecek. Her aday için ayrı rapor hazırlanacak ve bu raporlar Başkanlık Makamına sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, başvurucular arasından Genel Sanat Yönetmeni'ni atayacak. Atanan Genel Sanat Yönetmeni, en fazla 3 sezonluk iki dönem halinde görev yapabilecek.

Başvuru belgeleri

Diploma örneği

Adli sicil kaydı

3 sezonluk proje

Repertuvar perspektifleri ve ihtiyaç duyulacak konuk sanatçı ve teknik eleman sayısını içeren dosya

Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’ne elden veya kargo yoluyla yapılacak. Ayrıca, belgeler [email protected] adresine e-posta ile de iletilebilir.