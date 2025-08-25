Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için evde bakım hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Belediye bünyesindeki sağlık ekipleri, kentin 13 ilçesinde 574 mahallede vatandaşların evlerinde tıbbi ve kişisel bakım hizmeti almasını sağladı.

Bugüne kadar 208 bin 752 tıbbi müdahale ve 59 bin 17 genel bakım hizmeti gerçekleştirildi. Ekipler, tansiyon ve şeker ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takibi gibi tıbbi uygulamaların yanı sıra kişisel bakım hizmetleriyle de vatandaşların yanında oldu.

Vatandaşlar hizmetten memnun kaldı

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan Nermin Akbaş, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Evde bakım hizmetinden çok memnunuz. Bir yıldır bu hizmetten faydalanıyoruz. Ekipler haftada iki gün düzenli olarak gelip pansumanımızı yapıyor. Her zaman kendimiz yapamıyoruz, bu nedenle çok faydalı oluyor. Başkan Ahmet Aras’a bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.”

Ali Demirbaş ise hizmetin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Emekli öğretmenim. Muğla’da oturuyorum, annem ise Ula’da yaşıyor. Rahatsızlığı nedeniyle bakımına destek olmam gerekiyor. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik ve evde bakım hizmetinden faydalanmaya başladık. Sağlık ekipleri hem tıbbi destek sağlıyor hem de kişisel bakım hizmeti veriyor. Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Aras sağlık hizmetlerine erişimi öncelik olarak gördü

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Aras, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak en öncelikli görevlerimizden biridir. Özellikle yaşlı ve özel gereksinimli hemşerilerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşımda yaşadığı güçlükleri biliyor, bu sürecin tedavi ve kontrol süreçlerini aksatmaması için gerekli adımları atıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızı kendi yaşam alanlarında desteklerken, hasta ve engelli nakil hizmetimizle de güvenli ve kesintisiz şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği ilkesini gözetiyor, her koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.