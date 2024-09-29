İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı, bu yıl Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde yoğun katılımla devam ediyor. Engelli bireylerin de aralarında bulunduğu kapsayıcı bir anlayışla düzenlenen kamp, katılımcılara doğa bilinci kazandırmak ve çevre koruma farkındalığı oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler sunuyor.

İzcilik kampında çevre temaları ön planda

İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı, dört farklı temada düzenleniyor ve her biri 2 gece 3 gün süren dört ayrı kamp olarak planlandı. Katılımcılar, “Doğal Kaynakları Koru”, “Biyoçeşitliliği ve Yaban Hayatını Koru”, “İklim Değişikliğine Karşı Harekete Geç” ve “Atıkları Doğru Yönet, Geri Dönüşümü Destekle” başlıkları altında çevre bilinci kazandıracak çalışmalara katılıyor. İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen izciler, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenlerle ilgili eğitim alıyor.

İzci kampına engelli bireylerin katılımı ise kampın en dikkat çeken özelliklerinden biri. Kapsayıcı bir yaklaşımla engelli izciler ve aileleri de etkinliklerde yer alarak sosyal uyumlarını artırıyor, aidiyet duygusunu pekiştiriyorlar. Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç, “Bu kamp sadece doğa bilinci aşılamakla kalmıyor, aynı zamanda engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kendini ifade edebilmesi açısından büyük önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 10 yılı aşkın süredir kapsayıcı izcilik çalışmalarını sürdürmekteyiz ve bu alanda Türkiye’de öncüyüz” dedi.

İzcilikten sosyal uyum ve doğa bilincine

Kamptaki izcilik etkinlikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Trakya İzciler Birliği Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında yürütülüyor. Uzman izci liderleri gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve geri dönüşüm gibi konular izcilere uygulamalı olarak anlatılıyor.

Kamp boyunca izciler, doğa yürüyüşlerinden çevre temizliklerine, geri dönüşüm projelerinden atölye çalışmalarına kadar pek çok etkinliğe katılıyor. Uluslararası Daimi Baş İzci Lider Eğitimcisi Esin Akgür, kampın yalnızca İzmir’den değil, çevre illerden gelen izciler için de büyük bir eğitim fırsatı sunduğunu belirtti ve ekledi: “Amacımız, gençlerimize doğayı sevdirirken onları bilinçli birer çevre koruyucusu olarak yetiştirmek.”

“İzci oğlumla gurur duyuyorum”

Engelli izcilerin aileleri de kamp süresince çocuklarıyla birlikte aktivitelerde yer aldı. Kampın ilk gününde düzenlenen “Doğal Kaynakları Koru” temalı atölyeye katılan Nurten Çetin, oğlunun izcilik faaliyetlerine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Oğlum bu kamplar sayesinde doğaya daha duyarlı hale geldi. Artık su tasarrufu konusunda çok hassas ve çevresindeki arkadaşlarını da bu konularda uyarıyor. İzcilik, onu sosyal açıdan çok geliştirdi ve doğaya olan sevgisini artırdı.”

Başka bir veli, Ayşe Çetin ise kızının kamplara katılma heyecanını paylaşarak, “Kızım erkenden uyanıp izcilik etkinliklerine katılmak için sabırsızlanıyor. Burada doğayla iç içe olmaktan çok mutlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve kamp organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manifestolar Başkan’a sunulacak

Kamplar sona erdiğinde, her kamp teması çerçevesinde izciler tarafından hazırlanan manifestolar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a sunulacak. Manifestolarda, doğanın korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve geri dönüşüm alanlarında izciler tarafından belirlenen eylem planları yer alacak.