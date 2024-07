TURGAY KILIÇ - ÖZEL

İzmir Depremzedelerle Dayanışma Derneği Başkanı Bilal Çoban, Manaykuyu’daki dernek binasında yaptığı açıklamada “Depremden sonra rezerv alan ve proje alanlarında 5 bin 200 civarında konut ve işyeri yapıldı. Bu konutlar ağır hasarlılar ve proje alanlarında bulunan depremzedelerimize verildi. Ancak evleri orta hasarlı ve az hasarlı olan depremzedelerin eve kavuşabilmesi için rezerv alanda fazlalık olarak bulunan bin 200 adet konutun depremzedelerimize satış önceliği verilmesini ve daha fazla konut imalatı yapılarak bunların depremzedelerimize satışını talep ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve İzmir’in Bayraklı semtinde büyük yıkımlara neden olan 6,9 büyüklüğündeki depremde 119 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yurttaşın evsiz kaldığı depremden sonra depremzedelerin yaşadığı sorunlar hâlâ çözülemedi.

Depremzedelerin konut edinebilmesinde banka kredisi sürecine değinen İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Dünya Bankasıyla imzaladığı iklim ve afetlere dirençli kentler projesi kapsamında riskli binaların dönüştürülmesi için yaklaşık 330 milyon Euro’luk bir kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynağın kullanımında pilot il olarak İzmir seçilmiştir. Şubat ayı başında bu kaynağın İzmir için kullanılacağı açıklanmıştı. Bu kaynağın taleplerimizin karşılanmasında değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çoban şunları söyledi:

“Depremden sonra rezerve alan ve proje alanlarında 5 bin 200 civarında konut ve işyeri yapıldı. Bu konutlar ağır hasarlılar ve proje alanlarında bulunan depremzedelerimize verildi ancak orta hasarlı ve az hasarlı olan binala tekrar evlerine kavuşabilmesi için Devlet büyüklerimizden Hükümet yetkililerimizden kredi talep ettik. Rezerv alanda fazlalık olarak bulunan 1200 adet konutun depremzedelerimize satış önceliği verilmesini, aynı zamanda rezerve alanda daha fazla konut imalatı yapılarak bunların az ve orta hasarlı depremzedelerimize satışını talep ettik bu talebimiz hala devam etmektedir.”

"Her zaman kendi söküğümüzü kendimiz diktik"

Çoban, AK Partili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın çabalarıyla Halk Bankası’ndan 0,79 faiz oranı bir kredi tahsis edildini söyledi. “Krediyi sadece bir halk konutumuz kullandı” diyen Çoban şunları kaydetti:

“Sonra bu kredi kimseye verilmedi. Verilmeme sebebi olarak bankaya belediye şirketleri ile yapılan protokol gereği sunulan sözleşmeye uymadığı bildirildi. Ancak biz pes etmedik nasıl ki daha önce emlak konutun İzmir’de Depremzedelerin evlerinin yapımı için öncülük etmesini talep ettik ve bunu yerine getirdiysek bundan sonra da depremzedelerimize yapılacak her şeyde ısrarcı olacağız. Evet İZDEDA olarak bize emsali vermediler emsali biz aldık. Şimdi her şeyi yaptığını emsalin babası olduğunu iddia edenler zamanında emsale en çok karşı çıkanlardı. Bugüne kadar emsali aldık, Emlak Konutu İzmir’e getirdik, Bir binamız da olsa kredi kullandırdık. Derken bundan 2,5 yıl önce halk konutun temellerini attık. Bakanlık ile görüşmelere başladığımızda önümüzde halk konutlar için birçok sorun vardı. Bu kredinin kooperatiflere kullandırılma süreci yorucu geçse de bugün gelinen noktada iki tane Halk Konut Kooperatifi Halk konut 5 ve 9 olmak üzere kredileri onaylanarak, bu kooperatiflerimizdeki üye depremzedelerimiz kredilerini kullanmak üzere bir haftadır Ziraat Bankasına gitmektedir. Buradan ifade etmek isterim ki artık bu kredinin bir seçim yatırımı olduğunu söyleyenler balon olduğunu söyleyenler umarım bu kredinin de babası olduğunu iddia etmezler. Kaldı ki bu tarz söylemleri yaşadık gördük biliyoruz. Ama bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Burada bir hususun tekrar altını çizmek istiyorum halk konutlarda bugüne kadar her zaman kendi söküğümüzü kendimiz diktik.”

İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, sorularını ise şöyle sıraladı:

Bugüne kadar kurulan 29 tane kooperatiften kaç tane kooperatif kalmıştır?

İlk on kooperatifle protokol imzalayan İZBETON Ege Şehir ve hatta protokole sonradan eklenen Baybel şirketlerinden hangileri artık protokol de değildir?

Protokolle sürpriz bir şekilde zamanın belediye yetkililerince eklenen Baybel şirketi neden artık süreci tek başına yürüteceğini deklere etmiştir?

Protokolde yazan emsal dairelerimizi belediye şirketleri satın alacak mıdır?

Sadece temel atma törenlerinde gördüğümüz yöneticilerimizin halk konut yöneticileri ile kaç defa bir araya geldiğini sormak isterim?

Şundan da emin olun ki eğer bu Dünya Bankası Kredisi olmasaydı birçok halk konut veya binamız yapılamazdı.