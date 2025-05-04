İZDENİZ, yolcu gemileri ve feribotlara su altı müdahalesi için profesyonel dalgıç ekibi oluşturdu. Ekip, bakım ve denetim görevlerini de üstleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ, yolcu gemileri ve feribotlarda meydana gelebilecek arızalara su altından hızlı müdahale sağlamak amacıyla profesyonel dalgıç ekibi kurdu. Ekip, ayrıca gemilerin sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını da denetliyor.

İZDENİZ'den su altı müdahale için profesyonel ekip

İZDENİZ tarafından kurulan 4 kişilik profesyonel dalgıç ekibi, balık adam, birinci sınıf dalgıç, aday dalgıç ve dalış amirinden oluşuyor. Ekip, İzmir Marina ve İZDENİZ'e ait iskelelerde görev alarak periyodik kontrol dalışları gerçekleştiriyor.

Ekip, gemilerin teknik yeterliliğini sağlayan su altı bakım ve temizlik işlemlerini yerine getiriyor. Bu hizmet daha önce dış kaynaklı olarak sağlanırken, yeni sistem sayesinde operasyonlar hem daha hızlı yürütülüyor hem de maliyetlerde tasarruf sağlanıyor.

Gemilerin sefere uygunluğu dalgıçlarca denetleniyor

Dalış ekibi, gemilerin sefere çıkmaya uygun olup olmadığını belirleyen survey (denetim) görevlerini de üstleniyor. Pervane bakımı, deniz suyu alıcı bölümlerin temizliği ve su altındaki biyolojik oluşumların giderilmesi gibi işlemler ekip tarafından yürütülüyor.

İZDENİZ'in teknik operasyonlarını destekleyen bu ekip, gerektiğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin su altı çalışmalarına da destek sunuyor.

"Önlem alıyor, sorunları anında çözüyoruz"

İZDENİZ Dalış Amiri Burak Erdost, yapılan çalışmaların önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Daha önce bu hizmetler dışarıdan alınıyordu. Şimdi kendi bünyemizde kurduğumuz ekiple hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Su altı temizlik ve bakım işlemleriyle gemilerin güvenli sefer yapmasına katkı sunuyoruz. Rutin kontroller sayesinde arızaları önceden tespit ediyoruz. Bu da yakıt tasarrufu ve güvenli ulaşım sağlıyor."

Yeni hedef kıyı ilçelerde sportif dalış eğitimi

İZDENİZ dalgıç ekibinin önümüzdeki süreçte İzmir'in marina bulunan kıyı ilçelerinde görev alması, ayrıca sportif dalış eğitimleri vermesi planlanıyor. Bu adım, su altı güvenliği ve farkındalık oluşturulması bakımından önem taşıyor.