Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı "Celal'in Treni" filmi vizyona girmeden, sanatçı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, oyuncu olarak yer aldığı "Celal'in Treni" filmi vizyona girmeden yaşamını yitirmesi, sanat dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Sırrı Süreyya Önder, son filminde başrol oynadı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşamının son döneminde yer aldığı "Celal'in Treni" filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyordu. Filmin vizyon tarihi öncesinde vefat eden Önder'in, filmdeki performansı ve kurgu sürecine yaptığı katkılar, yapım ekibi tarafından takdirle anıldı.

2024 yapımı olan ve yönetmenliğini Gökalp Yamen'in üstlendiği film, Yamen'in ilk uzun metraj projesi olma özelliği taşıyor. Senaryosu Gökalp Yamen ve Seyit Ali Çelik'e ait olan film, yapımcı Zafer Kaya tarafından hayata geçirildi.

Hayallerinin peşinden koşan Celal'in hikayesi

"Celal'in Treni" filmi, Kars'ta yaşayan ve bir sinema filmi çekmeyi hayal eden Celal'in, sınırlı imkânlara rağmen bu hayalini gerçekleştirme çabasını anlatıyor. Kamerası bile olmayan bir gencin, yaşadığı köyden dünyaya sesini duyurma mücadelesini konu alan yapım, uluslararası festivallerden birçok ödülle döndü.

Film, Cannes World Film Festivali başta olmak üzere Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York gibi şehirlerde düzenlenen festivallerde ödüller kazandı. Sırrı Süreyya Önder'in canlandırdığı karakter, filme mizahi ve insani bir derinlik kazandırdı.

Yönetmen Yamen: "Son halini görememesi büyük eksiklik"

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, Sırrı Süreyya Önder'in kendisi için ilham kaynağı olduğunu belirtti:

"Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak benim için eşsiz bir deneyimdi. Onun enerjisi, mizahı ve insan sevgisi sete yansıyan çok kıymetli unsurlardı. Kurgu sürecinde verdiği katkılar büyük değer taşıyordu. Ne yazık ki filmin son halini göremedi. Bu film benim ilk, onun ise son filmiydi. İçimde büyük bir eksiklik kaldı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Onu her zaman sevgiyle anacağız."

Yapımcı Kaya: "İnanmak istedik, beklenmedik bir kayıp yaşadık"

Filmin yapımcısı Zafer Kaya da Önder'in vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sırrı Ağabey'in son ana kadar sağlığına kavuşacağına inancımız tamdı. Aldığımız haber hepimizi derinden sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum."