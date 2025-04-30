İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ'in sefer planlama ve verimlilik odaklı yazılım projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Yazılımı özel sektör geliştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik şirketi İZDENİZ'in, deniz ulaşımında verimliliği artırmayı hedefleyen yazılım projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. "Deniz Yolu Taşımacılığı İçin Sefer Planlama Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi" adlı proje, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında hibe desteği alacak.

Körfez taşımacılığına yazılım desteği

Sefer planlamasını dijital olarak optimize etmeyi amaçlayan proje, İzmir Körfezi'ndeki gemi trafiğinde iş gücü ve yakıt gibi kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyor. TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında geliştirilecek yazılım sayesinde, sefer planları, çalışma saatleri ve performans verileri analiz edilerek en verimli sefer modeli oluşturulacak.

Verimlilik hedefli yazılım optipro'dan

"Daha çok değil, daha verimli çalışın" anlayışıyla tasarlanan proje, Optipro Yazılım AŞ tarafından geliştirilecek. Yazılım, gemi ve personel kaynaklarının optimize edilmesini sağlayacak ve üretkenliği artıracak.