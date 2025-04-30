İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 169 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah, döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında İzmir'in de bulunduğu 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 169 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün çok yönlü yapılanmalarına darbe

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması, finans, öğrenci, emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları gibi farklı alanlarda faaliyette bulunduğunu, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıklarını ve ByLock gibi kripto iletişim uygulamalarını kullandıklarını açıkladı.

Operasyon izmir dahil 42 ili kapsadı

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Trabzon ve Tekirdağ gibi illerin de aralarında bulunduğu toplam 42 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 169 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, ifadelerde ve teşhislerde adı geçen kişiler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer aldı.

Çok sayıda silah ve belge ele geçirildi

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler, yüksek miktarda döviz, Türk Lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden savcılıklara ve görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

-FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, -Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, -Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, -Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, -Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.