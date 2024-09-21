İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri olan Pasaport İskelesi, 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılacak. Yapılacak çalışmalar, yolcu gemisi trafiğini etkileyecek ve iskele, saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veremeyecek.

Bakım çalışmalarının amacı

Pasaport İskelesi, şehir içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı açısından kritik bir öneme sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışmaları ile iskeledeki güvenlik ve konforu artırmayı hedefliyor. Bu süreçte, yolcuların ve gemi işletmecilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alınacak.

Alternatif ulaşım seçenekleri

Yolcuların, iskele kapalı olduğu saatlerde ulaşım planlarını gözden geçirmeleri önerildi. İzmir’in farklı noktalarındaki iskelelerden ya da alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri öneriliyor.

İzdeniz, bakım çalışmaları sırasında yaşanacak olası aksaklıklar için yolcularından anlayış bekliyor. Yapılacak çalışmaların, İzmir’in ulaşım kalitesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.